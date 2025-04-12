أبرز التطورات قبل ساعات من اللقاء الأمريكي الإيراني في مسقط

وأظهرت بيانات موقع "FlightRadar24" أن الطائرة، التي يُعتقد أن ويتكوف كان على متنها أثناء زيارته لروسيا، قد هبطت في عمان.من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بقائي، إن "الوفد الإيراني برئاسة قد غادر إلى مسقط، حيث ستُجرى المحادثات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي".ونشر بقائي عبر منصة "إكس": "نغادر إلى مسقط برفقة مجموعة من الخبراء الأكثر كفاءة، وبحضور وزير الخارجية الموقر".وأضاف: "نحن مصممون على استغلال كل إمكانياتنا لحماية سيادة ومصالحها الوطنية".ومن المقرر أن تجري المفاوضات غير المباشرة بين ممثلي إيران والولايات المتحدة على مستوى رفيع في عمان اليوم، الموافق 12 نيسان.وفي هذا الصدد، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله: "السؤال الأساسي الذي نريد إجابته من إيران هو ما إذا كانت لديها الإرادة السياسية للدخول في حوار جاد، تجنبا للجوء إلى خيارات أخرى".كما أضاف المسؤول أن مستعدة لتقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق.بدوره، أعرب الرئيس الأمريكي في تصريح سابق عن أمله في أن تصبح إيران "دولة سعيدة وعظيمة ورائعة"، لكن دون امتلاك أسلحة نووية.في المقابل، ذكرت صحيفة " تايمز" أن المرشد الأعلى الإيراني قد يسمح بحوار مباشر مع إذا نجحت المحادثات غير المباشرة المقررة يوم السبت في عمان.