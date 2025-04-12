بيان أمريكي بعد المحادثات مع إيران

وأضاف في بيان "أكد ويتكوف لعراقجي أنه تلقى تعليمات من الرئيس لحل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن".وتابع "هذه القضايا معقدة للغاية. التواصل المباشر الذي أجراه الخاص ويتكوف اليوم هو خطوة إلى الأمام نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين".وجاء في البيان أن الجانبين سيلتقيان مجددا يوم السبت المقبل.