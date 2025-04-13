صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محورية عن جولة المفاوضات الأولى مع ايران

وبحسب الصحيفة، طالب الوفد الإيراني بالوصول الفوري إلى مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ورفع القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، وتخفيف سريع للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.ونقلت الصحيفة عن مبعوث للشرق الأوسط وتيكوف، والذي قاد المفاوضات مع وزير الخارجية الإيرانية عراقجي قوله، إن "الأمر لا يتعلق بالمفاوضات التقنية في هذه المرحلة، بل ببناء الثقة واستكشاف الأرضية المشتركة، حيث لا يمكن السماح لإيران بتسليح قدراتها النووية."وذكرت شبكة CNN أن قدمت بالفعل بعض التنازلات لتشجيع على الانخراط في المحادثات، وأنها منفتحة على اتفاق نووي مؤقت وقصير الأجل قائم على "حسن النية"، دون إلزام واضح بآليات مراقبة صارمة.وتسعى ، إلى تخفيف سريع للعقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل، والوصول إلى احتياطاتها المجمدة في الخارج، إضافة إلى وقف الضغط الأمريكي على المشترين الدوليين، خاصة ، لاستيراد النفط الإيراني.في المقابل، تبدي طهران استعدادا للعودة إلى مستويات تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في اتفاق 2015 النووي، الذي انسحبت منه إبان الولاية الأولى لترامب، ومع ذلك، لم تحسم بعد مسألة حق إيران في تخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق مستقبلي.وأكدت مصادر مطلعة على الاجتماعات لـ"وول "، إن مقترحات إيران استندت إلى حد كبير إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 في عهد الرئيس السابق أوباما، وهو اتفاق انسحب منه الرئيس الحالي عام 2018، خلال ولايته الأولى، واصفا إياه بأنه "أحد أسوأ الصفقات وأكثرها انحيازا التي دخلت فيها الولايات المتحدة".