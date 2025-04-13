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صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محورية عن جولة المفاوضات الأولى مع ايران

دوليات

2025-04-13 | 01:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محورية عن جولة المفاوضات الأولى مع ايران
5,391 شوهد

السومرية نيوز-دوليات

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، اليوم الاحد، تفاصيل محورية عن المفاوضات التي جرت بين طهران وواشنطن في العاصمة العمانية، مسقط.



وبحسب الصحيفة، طالب الوفد الإيراني بالوصول الفوري إلى مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ورفع القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، وتخفيف سريع للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مبعوث ترامب للشرق الأوسط وتيكوف، والذي قاد المفاوضات مع وزير الخارجية الإيرانية عراقجي قوله، إن "الأمر لا يتعلق بالمفاوضات التقنية في هذه المرحلة، بل ببناء الثقة واستكشاف الأرضية المشتركة، حيث لا يمكن السماح لإيران بتسليح قدراتها النووية."

وذكرت شبكة CNN أن إدارة ترامب قدمت بالفعل بعض التنازلات لتشجيع طهران على الانخراط في المحادثات، وأنها منفتحة على اتفاق نووي مؤقت وقصير الأجل قائم على "حسن النية"، دون إلزام واضح بآليات مراقبة صارمة.

وتسعى إيران، إلى تخفيف سريع للعقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل، والوصول إلى احتياطاتها المجمدة في الخارج، إضافة إلى وقف الضغط الأمريكي على المشترين الدوليين، خاصة الصين، لاستيراد النفط الإيراني.

في المقابل، تبدي طهران استعدادا للعودة إلى مستويات تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في اتفاق 2015 النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة إبان الولاية الأولى لترامب، ومع ذلك، لم تحسم الإدارة الأمريكية بعد مسألة حق إيران في تخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق مستقبلي.

وأكدت مصادر مطلعة على الاجتماعات لـ"وول ستريت جورنال"، إن مقترحات إيران استندت إلى حد كبير إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو اتفاق انسحب منه الرئيس الحالي دونالد ترامب عام 2018، خلال ولايته الأولى، واصفا إياه بأنه "أحد أسوأ الصفقات وأكثرها انحيازا التي دخلت فيها الولايات المتحدة".
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المفاوضات الايرانية الامريكية

مفاوضات عراقجي ويتكوف

مفاوضات مسقط

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