الجيش اللبناني يضبط شاحنة محملة بمعدات تصنيع "كبتاغون" قادمة من سوريا

وقالت في قيادة ، أنّه "بتاريخ 12/4/2025، ونتيجة المتابعة الأمنية والرصد، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من في منطقة حرف السماقة – الهرمل، شاحنة محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون".وأضافت المديرية، أن "الوحدة ضبطت أيضا مواد أولية تُستخدم في صناعة ، جميعها معدّة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي ".وتابعت المديرية، "سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر المتابعة لتوقيف المتورطين".