واشنطن تلوح بضرب العمق الإيراني "بقوة"

وبدأ دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة، يوم أمس السبت في ، لتبديد مخاوف الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.ووصف هيغسيث، الاتصالات الأولى في سلطنة بأنها "مثمرة" و"خطوة جيدة".وقال لبرنامج "فايس ذي نايشن" على قناة " "، إنه "رغم أن يأمل في ألا يضطر للجوء إلى الخيار العسكري، أثبتنا قدرة على الذهاب بعيدا وفي العمق وبقوة" وفق تعبيره.وأضاف: "أؤكد أننا لا نريد أن نفعل ذلك، ولكن إذا اضطررنا فسنفعل لمنع من حيازة قنبلة نووية".وقال يوم الأربعاء الماضي، إن العمل العسكري ممكن "بالتأكيد"، بالتعاون مع ، إذا فشلت محادثات عُمان، لافتًا إلى أنه "إذا لزم الأمر حلا عسكريا فليكن".وأضاف ترامب للصحفيين: "من المؤكد أن إسرائيل ستشارك بشكل كبير في عمل عسكري وستقوده".وجاء ذلك بعد تحذير صريح في نهاية آذار الماضي، بأنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيكون هناك قصف".وانسحب ترامب من اتفاق نووي سابق متعدد الأطراف أبرم مع إيران عام 2018، خلال ولايته الأولى.ويقول محللون إن إيران ربما تكون الآن على بعد أسابيع من إنتاج سلاح نووي قابل للاستخدام، رغم نفي بتصنيع مثل هذه الأسلحة.