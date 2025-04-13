الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون

أعلن الحوثيون في ، الأحد، عن استهداف بصاروخ من نوع ذو الفقار.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة " "، "نفذنا عملية عسكرية نوعية بصاروخين باليستيين استهدفت العدو الصهيوني". وأضاف "استهدفنا بصاروخ من نوع ذو الفقار في منطقة المحتلة". ولفت المتحدث العسكري "استهدفنا بصاروخ فلسطين 2 قاعدة سودت ميخا وبطاريات حيتس شرق أسدود"، مضيفا " قصفنا بمسيرة هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة".