ترامب يهدد الصين بالعقاب على "الاختلالات التجارية"

أكد الرئيس الأمريكي ، الأحد، أن لن تفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة.

وقال في كلمة له، "حان الوقت للإرهابيين كي يختبئوا لكن ذلك لن يجدي نفعا ومقاتلونا سيجدون الإرهابيين ويقدمونهم للعدالة بسرعة".

وأضاف "سندعم الشعب الصومالي للقضاء على الإرهاب وتحقيق الرخاء لبلاده، وينبغي ألا يسمح الشعب الصومالي للحوثيين بالتسلل والتخفي بداخله".

ولفت ترامب في كلمته "لا أحد يفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة والحواجز التي فرضتها دول علينا"، مضيفا " بشكل خاص لن تفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة، الصين تعاملنا أسوأ معاملة تجارية على الإطلاق".