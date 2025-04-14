لهذا السبب.. ترامب يوجه بإجراء مفاوضات عاجلة مع هذه الدول

وتوقع هان أن تعقد بلاده والولايات المتحدة الامريكية مؤتمرا عبر تقنية الفيديو "خلال اليوم أو اليومين المقبلين" بشأن التعاون في مشروع للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن الرئيس هان أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين لشركات كبيرة.وكان التجاري لكوريا الجنوبية، تشيونغ إن كيو، قد علق على قرار الرئيس الأمريكي تعليق تطبيق الرسوم الكمركية، معتبرا أن ذلك أتاح مجالًا للمفاوضات، حيث تسعى بلاده إلى خفض التعريفات من خلال المحادثات.