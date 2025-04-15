السيد الخامنئي يعلق على المفاوضات الإيرانية ـ الامريكية

وقال الخامنئي في تغريدة على منصة اكس: إن " محادثات عُمان خطوة اتُخِذ القرار بشأنها، وقد نُفّذت بنحو جيد في مراحلها الأولى".وتابع: " نحن متشائمون جدًّا تجاه الطرف المقابل، لكننا متفائلون بقدراتنا".واجرت ، يوم السبت الماضي الجولة الأولى من المفاوضات "غير المباشرة" مع بشأن رفع العقوبات والملف النووي الإيراني".