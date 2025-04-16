محلل إيراني عن تغير العالم: روسيا لا يعتمد عليها والدولار بلا منافس والعراق قد لا يتعامل معنا

وقال المحلل الإيراني روح الأمين سعيدي، لقناة همشهري الإيرانية، انه "إذا بقيت العقوبات فإن وروسيا وحتى لن تعمل مع "، مشيرا الى ان " ليست بعد قوة تدعمنا ضد أميركا، والدولار ليس له منافسون، والصين لم تصبح بعد قوة عظمى".وأضاف انه "في هذه المرحلة، هناك حاجة إلى نظرة واقعية، في التسعينيات، كانت لدينا نظرة خيالية ومتفائلة"، مشيرا الى ان "الواقعية هي أن أحداث السنوات الأخيرة في طور الانتهاء، وما زال هناك شك".