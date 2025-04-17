إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا

شهدت الأمريكية، الخميس، إطلاق نار من مجهول.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه "تم نقل أربعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى عقب إطلاق نار في ".

وذكرت شبكة "CNN" الأمريكية أنه "تم القبض على مشتبه به بعد إطلاق نار في الجامعة".