الهند تحاكم أمريكياً زار جزيرة ومعه علبة كولا!

وكانت السلطات مددت احتجاز بولياكوف (24 عاماً) الخميس بعد زيارته الجزيرة المحظورة في محاولة للتواصل مع السينتينليز المنعزلة في 31 آذار الماضي، بعد يومين من وصوله إلى الجزيرة، وقد تصل عقوبته إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية.

ويحظر على الزوار الاقتراب لمسافة أقل من 3 أميال (5 كيلومترات) من جزيرة نورث سنتينل التي يعيش سكانها في عزلة تامة عن العالم منذ آلاف السنين.

ويستخدم سكان الجزيرة الرماح والأقواس والسهام لصيد الحيوانات التي تجوب الجزيرة الصغيرة ذات الغابات الكثيفة، وبسبب شكوكهم العميقة تجاه الغرباء يهاجمون أي شخص يطأ شواطئهم.

وفي عام 2018، قُتل أميركي على يد سكان الجزيرة، ثم دفنوا جثته على الشاطئ. وفي عام 2006، قتلوا صيادَين اثنين هبطا عن طريق الخطأ على الشاطئ.