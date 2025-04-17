سحب جنود أمريكيين من سوريا

وقالت صحيفة " تايمز"، "الجيش الأميركي يسحب المئات من جنوده من ".

وكانت صحيفة " " الإسرائيلية أعلنت، أول أمس الثلاثاء، بأن الأميركية ستبدأ بالانسحاب تدريجيا من سوريا خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن "مسؤولين أمنيين أميركيين أبلغوا الإسرائيلية بهذا الانسحاب من سوريا، والذي سيبدأ خلال شهرين".