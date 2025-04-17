طهران ترد على حديث ترامب: سندافع عن أنفسنا بحزم

أكد ، أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها ضد أي اعتداءات وتهديدات.

وقال عراقجي في حفل استقبال أقيم في في بمناسبة يوم الجيش الإيراني: "كل إمكانياتنا العسكرية جاهزة للدفاع عن البلاد، ولا ننوي أن نصبح تهديدا للمنطقة المحيطة بنا، ولكننا سندافع عن أنفسنا بحزم في مواجهة أي تهديد وأي اعتداء".

وأدلى بتصريحاته وسط استعدادات لجولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه ليس في عجلة من أمره لشن هجوم على إيران، ويجب أن تتوقع "قصفا غير مسبوق" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.



يذكر أن العاصمة العُمانية مسقط شهدت السبت الماضي مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وركزت المحادثات على الملف النووي وسبل تخفيف التوتر بين البلدين، ومن المقرر أن تُعقد الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية في العاصمة الإيطالية .