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طهران ترد على حديث ترامب: سندافع عن أنفسنا بحزم
دوليات
2025-04-17 | 17:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
2,593 شوهد
أكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها ضد أي اعتداءات وتهديدات.
وقال عراقجي في حفل استقبال أقيم في
السفارة الإيرانية
في
موسكو
بمناسبة يوم الجيش الإيراني: "كل إمكانياتنا العسكرية جاهزة للدفاع عن البلاد، ولا ننوي أن نصبح تهديدا للمنطقة المحيطة بنا، ولكننا سندافع عن أنفسنا بحزم في مواجهة أي تهديد وأي اعتداء".
وأدلى
وزير الخارجية الإيراني
بتصريحاته وسط استعدادات لجولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين
إيران
والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن تصريحات الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بأنه ليس في عجلة من أمره لشن هجوم على إيران، ويجب أن تتوقع "قصفا غير مسبوق" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
يذكر أن العاصمة العُمانية مسقط شهدت السبت الماضي مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وركزت المحادثات على الملف النووي وسبل تخفيف التوتر بين البلدين، ومن المقرر أن تُعقد الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية في العاصمة الإيطالية
روما
.
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