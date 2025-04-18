مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صيدا جنوب لبنان

وذكرت الوسائل: ان " مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على أوتوستراد صور ".واكدت بأن الغارة استهدفت السيارة عند مفرق الحسبة (سوق الخضار) في مدينة صيدا.واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي يوم امس أطراف رامية ـ محيط جبل بلاط في القطاع الغربي جنوب .