احباط محاولة لاختطاف طائرة بسكين

وذكر تشيستر للصحافيين إن "المهاجم أراد مغادرة البلاد وطلب المزيد من الوقود للطائرة".وأضاف وليامز أن "السلطات حددت هوية الخاطف على أنه المواطن الأمريكي أكينيلا ساوا تيلور"، موضحا ان "الطائرة ظلت تحلق في أثناء عملية الاختطاف، وكاد وقودها أن ينفد".ووفقا لوليامز، "طعن تيلور ثلاثة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم وراكب أطلق عليه النار بسلاح مرخص في أثناء هبوط الطائرة خارج سيتي الواقعة على البحر ".ونقل الراكب إلى المستشفى وكذلك تيلور الذي توفي متأثرا بإصابته.وقال وليامز إنه "من غير الواضح كيف صعد تيلور على متن الطائرة بسكين، وأقر بأن المطارات الصغيرة في البلاد تفتقر إلى الأمن اللازم لتفتيش الركاب بشكل كامل".كما اكد مسؤول في في بليز لوك ، للصحافيين إنه "لا توجد بعد تفاصيل عن خلفية تيلور أو دوافعه".