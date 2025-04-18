الخارجية القطرية: لقاء الشرع والسوداني جرى بأجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ، أن "أمير رعى اللقاء بالدوحة بين الرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقي".وأضاف، أن "لقاء الشرع والسوداني انطلق من حرص على تعزيز العمل العربي".وتابع، أن "اللقاء جرى بأجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب بين البلدين".