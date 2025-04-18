ترامب يخطط لاغلاق 27 سفارة وقنصلية حول العالم.. ماذا عن بغداد واربيل؟

ووفق ما نقلته صحيفة " تايمز" عن مذكرة غير مؤرخة لوزارة الخارجية الأمريكية، تدرس إدارة خططا لإغلاق 10 سفارات و17 قنصلية، وتقليص أو دمج موظفي العديد من البعثات الأجنبية الأخرى.وتمثل هذه الخطوة بحسب الصحيفة "توسعا في الخطط التي كانت إدارة ترامب تعمل عليها في وقت سابق من هذا العام لإغلاق 12 بعثة أجنبية وتسريح الموظفين المحليين الذين يعملون في تلك المواقع".كما أنها تتوافق مع خطط ترامب لخفض الإنفاق الفيدرالي في جميع مؤسسات الحكومة، بالإضافة إلى اقتراح كان مسؤولو يدرسونه لخفض ما يقرب من 50% من إنفاق الوزارة.لكن التخفيضات الجديدة المقترحة أثارت مخاوف جديدة من أن ستتنازل عن مساحة دبلوماسية حيوية للصين، بما في ذلك في مناطق العالم التي تتمتع فيها بحضور أكبر من بكين.وهو ما اعتبرته الصحيفة، بأنه يعرّض الأمريكي للخطر، بما في ذلك جمع المعلومات الاستخباراتية.6 سفارات في أفريقياوذكرت الصحيفة أن 6 من السفارات التي اقترحت المذكرة إغلاقها تقع في أفريقيا، وهي جمهورية أفريقيا الوسطى، وإريتريا، وغامبيا، وليسوتو، وجمهورية الكونغو، وجنوب .وتوصي المذكرة بنقل مهام تلك البعثات إلى سفارات في دول مجاورة.سفارتان في أوروباكما توصي المذكرة بإغلاق سفارتين صغيرتين في أوروبا - لوكسمبورغ ومالطا - بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية في غرينادا وجزر المالديف، ونقل ملفاتها إلى دول مجاورة أيضا.القنصلياتأما القنصليات الموصى بإغلاقها، فيقع معظمها في أوروبا، وتشمل العديد من الوجهات السياحية التي يرتادها الأمريكيون.وفي التفاصيل، هناك خمس من القنصليات تقع في (بوردو، وليون، ومرسيليا، ورين، وستراسبورغ).وقنصليتان في (دوسلدورف ولايبزيغ)وقنصليتان أخريان، موستار وبانيا لوكا، تقعان في البوسنة والهرسك.كما تقترح المذكرة إغلاق القنصليات في ثيسالونيكي باليونان، وفلورنسا بإيطاليا، وبونتا ديلجادا بالبرتغال، إضافة إلى إدنبرة في اسكتلندا.إغلاق قنصليات خارج أوروباوخارج أوروبا، توصي المذكرة بإغلاق أربع قنصليات إضافية، في دوالا بالكاميرون؛ وميدان بإندونيسيا، وديربان في ، وبوسان بكوريا الجنوبية.وتقترح المذكرة أيضا تقليصا كبيرا أو إلغاء تاما لوجود السفارة الأمريكية في العاصمة الصومالية مقديشو، وإغلاق مركز الدعم الدبلوماسي في .مع خفض التكاليف في البعثات الدبلوماسية في بغداد وأربيل.كما تقترح توحيد الدعم القنصلي في الدول التي لديها قنصليات متعددة - مثل وكندا - في موقع واحد.مخاطر التخلي عن الساحة الدولية؟وفي حال إقرار هذه التخفيضات المقترحة، فإن ذلك يعني أن الولايات المتحدة سيكون لها حضور دبلوماسي أقل من في أوروبا، حيث يفوق عدد المراكز الأمريكية حاليا عدد المراكز الصينية، وفقا لبيانات جمعها معهد لوي، وهو مركز أبحاث متخصص في السياسة الخارجية في سيدني.وهذا يعني أيضا أن الولايات المتحدة ستتخلف أكثر عن الوجود الصيني في أفريقيا وشرق آسيا، حيث يفوق عدد البعثات الصينية حاليا عدد البعثات الأمريكية. بحسب المصدر نفسه.من غير الواضح ما إذا كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد وافق على عمليات الإغلاق.وعندما طُلب من المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، التعليق، اكتفت بالقول إن هذه الأرقام "سابقة لأوانها أو غير دقيقة"، وتستند إلى "وثائق مسربة من مصدر مجهول". بحسب ما أوردته "سي إن إن".