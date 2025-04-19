مستشار المرشد الإيراني: نخوض المفاوضات لتحقيق اتفاق متوازن وليس للاستسلام

– دوليات



أكد المستشار السياسي للمرشد الإيراني ، اليوم السبت، أن بلاده تخوض مفاوضات غير مباشرة من "من أجل اتفاق متوازن وليس للاستسلام".



وقال شمخاني في تصريح صحفي إن "المفاوض الإيراني يشارك في مفاوضات بصلاحيات كاملة"، مؤكدا أن " تخوض مفاوضات روما من أجل اتفاق متوازن وليس للاستسلام".



وأضاف شمخاني، "نسعى لاتفاق مبني على الضمانات ورفع العقوبات وتجنب التهديد وكبح جماح ".

وقال شمخاني في تصريح صحفي إن "المفاوض الإيراني يشارك في مفاوضات بصلاحيات كاملة"، مؤكدا أن " تخوض مفاوضات روما من أجل اتفاق متوازن وليس للاستسلام".وأضاف شمخاني، "نسعى لاتفاق مبني على الضمانات ورفع العقوبات وتجنب التهديد وكبح جماح ".