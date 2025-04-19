كشف توقيت انطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الإيرانية ـ الأمريكية في روما

وذكرت المصادر ان: " المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة في ستنطلق حوالي الساعة الثانية بعد الظهر اليوم (بتوقيت طهران).ووصل في وقت سابق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، الى العاصمة الايطالية روما للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع .