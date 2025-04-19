سياسي إيرلندي يسافر الى العراق خصيصًا بشأن "محكوم"

ونقلت وسائل اعلام إيرلندية، تصريحا للسيناتور السابق في الايرلندي يوجين ، الذي يقود حملة للضغط على الحكومة الإيرلندية لإنهاء معاناة وعائلته.وقال مورفي إنه سيسافر شخصيًا إلى للضغط من أجل إطلاق سراح أحد سكان روسكومون المهندس الذي يدعى روبرت بيثر، والمحتجز في العراق منذ عام ٢٠٢١ بسبب نزاع على عقد بين صاحب عمله والحكومة العراقية.وأكد نائب ووزير الخارجية، ، أنه سيلتقي بديزري، التي كانت تناشد الحكومة الأيرلندية مساعدتها في إطلاق سراح روبرت، وقد عبّرت كيران، عضوة البرلمان عن حزب شين فين، والسيناتور السابق يوجين مورفي، عن دعمهما الصريح لهذه القضية، وكثّفا دعواتهما للحكومة لإنهاء معاناة روبرت وعائلته.وتحدثت دانييلا رانا مع السيناتور السابق عن روسكومون، يوجين مورفي، لمعرفة المزيد عما يمكن توقعه من رد الحكومة الأيرلندية.