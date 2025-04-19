رفضت "سيلفي" مع زوجها فحاول قتلها بثلاث طرق

القضية التي هزّت الرأي العام بدأت عندما رفضت الزوجة كونيغ، وهي مهندسة نووية تبلغ من العمر 36 عامًا، التقاط صورة "سيلفي" مع زوجها، ليتحول الاحتفال إلى مشهد عنيف كاد أن ينتهي بجريمة قتل.وأفادت الزوجة أن كونيغ حاول دفعها من على حافة جرف في جزيرة ، ثم ضربها بحجر، وحاول حقنها بمادة غير معروفة.وفي جلسة الاستدعاء التي عُقدت يوم الاثنين 7 نيسان، أنكر كونيغ التهم الموجّهة إليه، بينما صرّح محاميه أوتاكي أن "القصة أكبر مما تبدو عليه"، مشيرًا إلى أن موكله لم تُعرض بعد، وأن "لكل قصة جانبين".وفي وثائق قدمتها الزوجة للحصول على أمر تقييدي، كشفت عن تعرضها لسلسلة من الاعتداءات السابقة، وذكرت أن سلوك زوجها تغيّر منذ كانون الاول الماضي، حيث بدأ بمراقبة اتصالاتها، ومحاولة عزلها عن محيطها، بعد أن اتهمها .ومع تصاعد التحقيقات، ظهرت معطيات إضافية تدعم رواية الزوجة، فيما يترقب المراقبون ما سيقدمه الدفاع لاحقًا من أدلة قد تغير مجرى القضية، التي لا تزال مفتوحة على سيناريوهات متعددة، بينما تواصل الشرطة والمتخصصون فحص ملابساتها.