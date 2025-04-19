بوتين يعلن توقف الأعمال القتالية شرق أوكرانيا مؤقتاً

وقال لوسائل اعلام روسية، أن "جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا ستتوقف بدءا من اليوم وحتى ليل يوم 21 أبريل بمناسبة "، مشيرا الى انهه "على قواتنا الاستعداد لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا".وتابع، أن "أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية"، مبيناً أن " كانت دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن أوكرانيا".