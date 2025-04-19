إيران تعلن الانتقال لمستوى جديد في مفاوضاتها مع أمريكا

وأوضح عراقجي عقب انتهاء المفاوضات التي عقدت في أن "المحادثات غير المباشرة مع كانت بناءة ونتطلع إلى المستقبل"وأضاف: "الجولة المقبلة من المحادثات النووية ستعقد السبت المقبل في ".وتابع: "توصلنا إلى تفاهم حول بعض الأطر الرئيسة والأهداف واتفقنا على استمرار المفاوضات"، لافتا إلى أن "المحادثات الفنية على مستوى الخبراء ستبدأ يوم الأربعاء في عمان لبحث التفاصيل والعمل على إطار لاتفاق محتمل".