جولة روما.. تفاصيل 4 ساعات من محادثات واشنطن وطهران

وقال : "أجرينا اليوم مفاوضات استغرقت 4 ساعات. وكما في الجلسة السابقة، كانت هذه الجولة أيضا خطوة إلى الأمام".وأضاف عراقجي في تصريح نقلته وكالة أنباء " " الإيرانية شبه الرسمية: "تمكنا من التوصل إلى تفاهم أفضل بشأن عدد من المبادئ والأهداف. وقد تقرر استمرار المفاوضات والانتقال إلى المراحل التالية وبدء الجلسات الفنية".وتابع: "اعتبارا من يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، ستعقد المفاوضات الفنية على مستوى الخبراء في . ويوم السبت القادم سنلتقي مجددا في لبحث نتائج عمل الخبراء".وأكد المسؤول الإيراني أن "المفاوضات جرت في أجواء بناءة وتسير نحو التقدم".وأوضح عراقجي أن "التفاوض هو أحد مهام ، ولا داعي لإثارة الانفعالات. نحن نتابع عملنا بدقة. ولا يوجد سبب لتفاؤل مفرط أو تشاؤم مفرط. آمل أن نكون في موقع أفضل بعد الجلسات الفنية في الأسبوع المقبل".من جانبه أكد متحدث باسم وزارة الخارجية العمانية أن "اجتماعات اليوم في .. أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف دائم وملزم يضمن خلو بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقِها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السِلمية".وكان عراقجي والموفد الأميركي للشرق الأوسط ويتكوف باشرا المحادثات بشأن ملف إيران النووي الذي يثير التوتر بين وبلدان غربية، في عمان يوم 12 أبريل.وقبل توجهه إلى روما، أبدى عراقجي استعداد بلاده للتوصل إلى حل سلمي بشأن الملف النووي.وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، في ، قال عراقجي إن الاتفاق ممكن إذا تحلت بالواقعية.