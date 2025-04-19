غارات أمريكية تستهدف ميناءً ومطاراً في اليمن

استهدفت غارات أمريكية، مساء السبت، ميناء ومطار في .

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، "13 غارة أميركية على ميناء ومطار غربي ". وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.