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غارات أمريكية تستهدف ميناءً ومطاراً في اليمن
دوليات
2025-04-19 | 13:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
909 شوهد
استهدفت غارات أمريكية، مساء السبت، ميناء ومطار
الحديدة
في
اليمن
.
وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، "13 غارة أميركية على ميناء ومطار
الحديدة
غربي
اليمن
".
وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن
الجيش الأمريكي
أن القصف يستهدف الحوثيين.
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