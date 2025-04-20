ترامب يتعهد بجعل أمريكا "أكثر تدينا"

وكتب في بيان على منصته الاجتماعية Truth Social: "معا، سنجعل أكبر وأفضل وأقوى وأغنى وأكثر صحة وأكثر تدينا من أي وقت مضى".وفي منشورات أخرى، هنأ الرئيس الأمريكي مواطنيه بمناسبة ، وحتى "الرئيس الأسوأ والأقل كفاءة ".