سوريا.. حديث عن رفع العقوبات وتمويل الغاز

وأكد الوزير أنه ستتم مناقشة ملف تمويل إمدادات الغاز إلى الأراضي السورية ضمن سلسلة من المشاورات الرفيعة مع الشركاء الأمريكيين.

وقال الخليفي في تصريح صحفي إن بلاده تسعى لبحث آليات تمويل الغاز مع ضمن حزمة مساعدات تنموية وإنسانية، مشيرا إلى أن النقاشات لا تزال "دقيقة وجارية" بشأن هذه المبادرة.

كما أشار إلى أن المحادثات ستشمل أيضا زيادة رواتب موظفي القطاع العام في ، بهدف المساهمة في تخفيف العبء المعيشي عن المواطنين.