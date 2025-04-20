واشنطن: ملتزمون بتحقيق تسوية كاملة للأزمة الأوكرانية

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في الخارجية: "سترحب بتمديد الهدنة بعد يوم الأحد"، مشيرة إلى أن " أكدت التزام بتحقيق تسوية كاملة وشاملة للأزمة الأوكرانية".ويوم أمس السبت، أعلن الرئيس الروسي هدنة مؤقتة في أوكرانيا بمناسبة . وقد بدأت سريانها من الساعة 18:00 بتوقيت يوم 19 أبريل وستستمر حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 21 أبريل.وأعلن المتحدث باسم الكرملين اليوم الأحد، أن هدنة عيد الفصح تنتهي عند الليلة، ولم يصدر الرئيس الروسي أي أوامر بتمديدها.