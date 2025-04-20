غارات أمريكية تستهدف اليمن

استهدفت غارات أمريكية، مساء الأحد، مديرية ومشروعا في .

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة " "، "العدو الأمريكي يشن 3 غارات على مديرية الجوبة في محافظة مأرب شرقي ". وأضافت "عدوان أمريكي يستهدف مشروع النظافة في مديرية معين "، مشيرة الى "عدوان أمريكي يستهدف سوق فروة الشعبي بمديرية شعوب وسط صنعاء".



وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.



