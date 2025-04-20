ترامب: آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا لاتفاق هذا الأسبوع

اعرب الرئيس الأمريكي ، الأحد، عن أمله أن تتوصل وأوكرانيا إلى اتفاق.

وقال في منشور على موقع تروث سوشال، "آمل أن تتوصل وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع".

وأضاف ترامب "ستبدأ كلتاهما بعد ذلك في إقامة علاقات تجارية ضخمة مع الأميركية المزدهرة وتحقيق ثروة طائلة".





وكان ترامب لوح، السبت، بإمكانية انسحاب الولايات المتحدة من مسار الوساطة في الحرب الأوكرانية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب بين وكييف، معتبرا أن استمرار القتال "لم يعد مقبولا"، وأن أطرافا تعرقل فرص السلام عمدا.