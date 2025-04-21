المهاجرين والفقر والحرب.. ابرز التصريحات الجريئة للبابا فرانسيس

وعرف عن ، صراحته بشأن المشاكل الاجتماعية العالمية، والفقر، والهجرة، والبيئة، وحقوق الأقليات، وكانت رسائله تثير في كثير من الأحيان ردود فعل كبيرة، سواء داخل الكنيسة أو في العالم.وعن المهاجرين قال : المهاجرون لا يشكلون تهديدًا لثقافاتنا وعاداتنا وقيمنا، إنهم أناس يسعون إلى السلام، وقال أيضًا: المهاجرون اليوم هم رمز لكل أولئك الذين رفضهم المجتمع.وقال أيضًا: "أدعو جميع المؤمنين في إلى عدم الاستسلام للروايات التي تميز وتسبب معاناة لا داعي لها لإخواننا وأخواتنا المهاجرين واللاجئين."وحول الفقر وعدم المساواة والفسادقال البابا فرانسيس: هذا الاقتصاد قاتل، لا يمكن التسامح مع هدر الطعام بينما يعاني الناس من الجوع، وقال ايضًا: هناك ثلاثة حقوق أساسية لكل إنسان: الأرض، والسكن، والعمل ، و "الفساد كريه الرائحة."وعن الحرب"الحرب دائمًا خسارة، الحرب ليست حلاً أبدًا."، و"الحرب هي هزيمة للسياسة والإنسانية "و"الحرب إهانة، إهانة لكرامة الإنسان"وللنساء والشباب وكبار السن قال البابا فرانسيس"إن النساء لا غنى عنهن في اتخاذ القرارات التي تشكل حياة الكنيسة "، و"أيها الشباب، لا تخافوا من الحلم الكبير وتغيير العالم."، و "إن رفض كبار السن خطيئة. إنهم حراس ذاكرتنا الجماعية."حول البيئة"لم يعد بإمكاننا أن نتجاهل الدمار البيئي الذي نتعرض له".، و"الأرض هي موطننا المشترك ونحن ننهبها بلا ."