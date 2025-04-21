جدل واسع بالتواصل الاجتماعي.. القصة الكاملة لاغرب وابشع علاقة

وظهرت تفاصيل القضية في برنامج "Esra Erol’da"، الذي استضاف فتاة تُدعى ديلَك ، قالت إنها "تعرضت للعنف والتهديد من قبل خطيبها ووالدتها، بعد أن اكتشفت وجود علاقة بينهما".وأوضحت ديلك، التي تحمل تقرير إعاقة رسمي، أنها "شاهدت خطيبها جُمعَة (21 عامًا) ووالدتها غُلدانة شاهين (47 عامًا) في وضع حميم داخل المنزل".وخلال ، أعلنت مقدمة البرنامج أن "غُلدانة شاهين حامل في شهرها الثالث من جُمعَة دوغان، ما زاد من صدمة الجمهور".كما اتُّهم الشاب بممارسة العنف على خطيبته، إلى جانب كونه متخلفًا عن أداء .وتدخلت الشرطة التركية فورًا بعد تلقي بلاغ من داخل البرنامج، واقتحمت الاستوديو أثناء البث المباشر، حيث تم اعتقال كل من جُمعَة دوغان وغُلدانة شاهين.ووجهت لهما تهمة "التهديد المؤهل"، وتم عرضهما على المحكمة التي أمرت بتوقيفهما وإحالتهما إلى السجن على ذمة التحقيق.وفي تصريح مقتضب بعد خروجه من الجلسة، ردّ جُمعَة دوغان على سؤال أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان نادمًا بقوله: "لا، لست نادمًا"، في موقف أثار استياءً شعبيًا واسعًا.وأثارت القضية ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل آلاف المستخدمين مع تفاصيلها، ووصفت بأنها "فضيحة أخلاقية" و"قصة تفوق خيال المسلسلات الدرامية"، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على محتوى بعض البرامج .