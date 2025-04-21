زلزال في إيران يخلف إصابات

وقال عابد، بحسب وكالة الانباء الإيرانية الرسمية، ان "حادث الزلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، والذي ضرب عصر اليوم الاثنين، مدينة اردكان التابعة لهذه المحافظة (جنوبي البلاد)، اسفر عن اصابة 4 اشخاص بجروح طفيفة تلقوا على اثرها العلاج ميدانيا".وأضاف، ان الزلزال تسبب في اصابة شخص واحد بجروح طفيفة في الراس، بينما تعرض 3 اخرون الى صدمات عصبية، وقد تلقى جميع المصابين الاسعافات الاولية اللازمة ميدانيا.وتعرضت مدينة اردكان التابعة لمحافظة ، اليوم الاثنين، الى حادثي بقوة 3 و4.2 درجات على مقياس ريختر.