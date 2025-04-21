ترامب يعلق على الاجتماعات بشان ايران

– دولي

اعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماعات جيدة للغاية بشأن .









وأضاف ان " بيت هيغسيث يقوم بعمل ".



وقال في تصريحات تابعتها ، "اننا عقدنا اجتماعات جيدة للغاية بشأن ".وأضاف ان " بيت هيغسيث يقوم بعمل ".