"رعب على المدرج".. اشتعال النيران في طائرة بمطار أمريكي

والتهمت النيران المحرك الأيمن للطائرة حين كانت رابضة في مدرج مطار بولاية فلوريدا الأمريكية.وأظهرت مقاطع فيديو لحظة اشتعال النيران وعملية إجلاء الركاب عبر سلم الطوارئ.وكان من المقرر أن تغادر رحلة "رقم 1213" مطار فلوريدا متجهة إلى أتلانتا الساعة 11:15 صباحا بتوقيت يوم الاثنين، عندما اندلع حريق في أنبوب عادم أحد محركي الطائرة.هذا، وأعلنت أن حريقا شب في محرك طائرة تابعة لشركة " " وعلى متنها قرابة 300 بعد ابتعادها عن استعدادا للإقلاع من مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا، ما السلطات على إجلاء الركاب على منزلقات.ولم ترد أنباء عن إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم علما أن إدارة أكدت أنها ستجري تحقيقا في الواقعة لكشف الملابسات وسبب الحريق.وكانت "شركة دلتا" في دائرة الضوء مؤخرا بعد أن انقلبت طائرة قبل أن تشتعل فيها النيران بعد هبوطها في تورنتو بكندا في شهر شباط 2025.