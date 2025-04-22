وضعت في جرد نحلة.. إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات بلبنان

وقالت لأمن الدولة في بيان إنه "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب وحماية الحدود من الأنشطة غير ، نفذت دورية من مكتب الإقليمي التابع للمديرية الإقليمية في بعلبك - الهرمل، عملية أمنية دقيقة عند ليل 21-22 نيسان 2025، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في جرد نحلة شرقي البلاد".وأضافت: "تم ضبط حوالي 250 كلغ من مادة حشيشة الكيف، موضبة بطريقة محترفة، كانت معدة للتهريب خارج الحدود بواسطة الدراجات النارية عبر المعابر غير الشرعية، وأجري المقتضى القانوني بناء لإشارة القضاء المختص".