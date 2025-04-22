الجوع يتمدد بشكل متعمد.. تقرير اممي: غزة أصبحت موطناً لليأس

وقال لازاريني إن " أصبحت موطناً لليأس. فالجوع يتمدّد ويتفاقم بشكل متعمّد وبدفع من الإنسان".وبعد 18 شهراً من حرب مدمّرة وحصار إسرائيلي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس (آذار)، حذّرت من وضع إنساني كارثي على سكان القطاع الذين يبلغ عددهم حوالى 2.4 مليون نسمة.وتتّهم حماس باستغلال المساعدات لمصلحتها، ما تنفيه الحركة من جهتها.والخميس، حذّر مسؤولون من 12 منظمة إنسانية دولية كبيرة من أن المجاعة "لم تعد خطراً داهماً فحسب"، بل هي "على الأرجح قيد الانتشار بسرعة في كل أجزاء القطاع".وندّد لازاريني على إكس بما قال إنه "عقاب جماعي" أنزل بسكان غزة. وأشار إلى أن "المصابين والمرضى والمسنّين يحرمون من الإمدادات الطبية والعلاجات".وشجب "استخدام المساعدة الإنسانية عملة مقايضة وسلاح حرب"، مطالباً باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى وإقرار وقف لإطلاق النار من جديد.وسمح وقف إطلاق النار من 19 يناير (كانون الثاني) إلى 17 مارس (آذار) بعودة 33 أسيراً إلى إسرائيل، من بينهم قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.وارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 51266 قتيلاً على الأقل، وفقاً لوزارة في غزة.