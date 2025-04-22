الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران.. المفاوضات ستنهار قريباً

في سياق متصل، أفاد موقع " هيوم" نقلاً عن مصدر مقرّب من ، بأن المحادثات بين وإيران يُتوقّع أن تنهار قريباً.وذكر مصدر إسرائيلي غير حكومي أنه أجرى محادثة مع مسؤول أميركي رفيع المستوى، أكّد خلالها الأخير أنه "لا داعي لإسرائيل للقلق من التقدّم الحاصل في المحادثات مع ".وبحسب المسؤول الأميركي، فإن المفاوضات ستنهار على الأرجح بمجرد أن تَعْرِض قائمتها الكاملة من المطالب.وأضاف المصدر أن "الحديث تَرَكَّزَ على المحادثات الجارية بين الأميركي ويتكوف والممثلين الإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مؤكداً مجدداً أن "إسرائيل ليست بحاجة إلى الخشية من هذه التطورات".وقال المصدر الإسرائيلي، نقلاً عن مسؤول أميركي، إن الرئيس ترمب "يُدرك تماماً خطر إيران، ويدير المفاوضات بطريقته الخاصة".ورجّح المسؤول الإسرائيلي أن "تنهار المحادثات مع إيران خلال أسابيع، بمجرد عرض واشنطن مَطالبها الكاملة التي تشمل تفكيك البرنامج النووي وفق النموذج الليبي، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية، وإنهاء أنشطة وكلاء إيران في الشرق الأوسط".