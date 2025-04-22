ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 أيار المقبل

وقال في بيان، أن "الرئيس الأمريكي سيزور وقطر والإمارات من 13 إلى 16 أيار المقبل".وأضاف، أن "الاستثمارات تتدفق على بفضل سياسة الرئيس ".وتابع، أنه "سننهي برنامج الإعفاء من ديون الطلبة الذي أقرته إدارة بايدن".