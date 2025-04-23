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جانب للمفاوضات واخر للتحصين والعقوبات.. طهران وواشنطن لا تأمنان لبعض

دوليات

2025-04-23 | 09:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جانب للمفاوضات واخر للتحصين والعقوبات.. طهران وواشنطن لا تأمنان لبعض
505 شوهد

في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من عمل عسكري وشيك، تتخذ إيران إجراءات أمنية مشددة حول مجمّعين تحت الأرض على صلة بمنشأتها النووية، وفق تقرير حديث من معهد أميركي معني بمراقبة الملف النووي الإيراني.

واستند التقرير الصادر عن معهد العلوم والأمن الدولي إلى صور حديثة التقطتها الأقمار الاصطناعية، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وإيران لعقد جولة ثالثة من المحادثات بشأن اتفاق محتمل لإعادة فرض القيود على البرنامج النووي لطهران.
وهدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعلن في ولايته الأولى عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية، بقصف إيران ما لم يتم التوصل بسرعة إلى اتفاق يضمن الهدف نفسه.
ودفع انسحاب ترمب إيران إلى انتهاك كثير من القيود التي فرضها عليها الاتفاق. وتشتبه القوى الغربية في أن الجمهورية الإسلامية تسعى إلى امتلاك القدرة على تجميع سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.
قال ديفيد أولبرايت، رئيس المعهد، إن الطوق الأمني الجديد يُشير إلى أن مجمعي الأنفاق، اللذين يجري بناؤهما منذ عدة سنوات تحت جبل كولانغ غاز، قد يصبحان جاهزين للعمل في وقت قريب نسبياً، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة رويترز
وقال أولبرايت، وهو مفتش دولي سابق، ساهم في مراقبة البرنامج النووي العراقي، إن طهران لم تسمح لمفتشي الأنشطة النووية التابعين للأمم المتحدة بالوصول إلى المجمعات النووية.
وأضاف أن ذلك أثار مخاوف من إمكانية استخدام تلك المجمعات لحفظ مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب أو مواد نووية غير معلنة، وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي يمكنها تنقية اليورانيوم بالدرجة الكافية لصنع قنبلة بسرعة.
وقالت إيران إن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة سيتم تجميعها في مجمع واحد، وليس في منشأة في محطة "نطنز" النووية القريبة، التي تعد محور البرنامج النووي الإيراني، ودمرتها أعمال تخريب في عام 2020.
وقال أولبرايت إن المجمعات يتم بناؤها على أعماق أكبر بكثير من منشأة تخصيب اليورانيوم الموجودة تحت الأرض على عمق كبير في فوردو بالقرب من مدينة قم معقل رجال الدين في إيران.
وأشار التقرير إلى أن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية التجارية في 29 مارس (آذار) أظهرت مداخل محصنة للمجمعات، وألواحاً جدارية عالية أقيمت على امتداد حواف طريق متدرج يحيط بقمة الجبل، وأعمال حفر لتثبيت مزيد من الألواح.
وأضاف أن الجانب الشمالي من الطوق يتصل بحلقة أمنية حول منشأة نطنز.
ويبدو أن أعمال البناء الجارية في المجمعات تؤكد رفض طهران للمطالبات بأن تؤدي أي محادثات مع الولايات المتحدة إلى تفكيك برنامجها النووي بالكامل، قائلة إنها تملك الحق في الحصول على التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية.
ولم تستبعد إسرائيل توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر المقبلة، في حين يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل.
وألمح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الثلاثاء، على ما يبدو إلى مشروعات مثل بناء محيط أمني جديد حول مجمعات الأنفاق، مشيراً إلى المخاوف من تعرض البرنامج النووي الإيراني للخطر.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن إسلامي قوله خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس "الحرس الثوري" الإيراني أن "الجهود مستمرة... لتوسيع نطاق الإجراءات الاحترازية" في المنشآت النووية.
وحذَّر الحرس الثوري الإيراني، من عواقب "أي عدوان" يستهدف البلاد، معلناً جاهزيته لتنفيذ رد "سريع وحازم"، وذلك بعدما أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي أكمل استعدادات لشن هجوم على البرنامج النووي الإيراني، وسط تهديدات أميركية باستخدام القوة في حال تعثر المفاوضات.
وقال المتحدث باسم "الحرس الثوري" علي محمد نائيني في تصريح رسمي، إن "أي اعتداء على مقومات القوة الوطنية، أو الأمن القومي، سيقابل بردّ سريع وحازم ومفجع، بالتنسيق مع بقية القوات المسلحة"، حسبما أوردت وكالات أنباء إيرانية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أجرت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الإيراني، والوحدات الموازية في الحرس الثوري، تدريباً عسكرياً لحماية منشآت إيران النووية الاستراتيجية، بما في ذلك منشأة "فوردو"، حيث سرَّعت طهران عملية إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وسط مخاوف دولية من تغيير مسار برنامجها النووي.
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