بنسبة 65%.. إدارة ترامب تدرس تخفيض الرسوم عن الصين

وذكرت المصادر أن لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، وأن المناقشات لا تزال غير محسومة، وأن هناك عدة خيارات مطروحة.وقال مسؤول كبير في ، للصحيفة، إنه من المرجح أن تنخفض الرسوم على إلى ما بين 50% و65% تقريباً.وكانت علقت الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلنت فرضها على العديد من الدول في الثاني من أبريل، لمدة 90 يوماً، باستثناء الصين، التي رفعت عليها الرسوم عدة مرات لتصل إلى 145%، وهو ما ردت عليه الصين برسوم انتقامية وصلت في مجملها إلى 125% بالإضافة إلى إجراءات أخرى.وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب، يوم الأربعاء: "سنبرم اتفاقاً تجارياً عادلاً مع الصين".