السعودية.. قرار منع دخول المُقيمين إلى مكة يدخل حيز التنفيذ

وأوضح الأمن العام السعودي، في بيان له، الأربعاء، أنه يُستثنى من ذلك من يتوافر لديه " تصريح عمل في ، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة أو تصريح حج".ولفت إلى أن "المخالفين سيتم إعادتهم من مراكز الضبط الأمني"، منوهاً بأن "إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين في موسم يتم إلكترونياً بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية لإصدار تصاريح الحج منصة تصريح".من جهة أخرى، جددت التنبيه بأنه يُمنع الدخول أو البقاء في مدينة المكرمة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة باستثناء القادمين بتأشيرة حج، اعتباراً من الثلاثاء 29 نيسان.