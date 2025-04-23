العراق يدين هجوم كشمير ويؤكد موقفه الرافض للإرهاب

وجاء في بيان للوزارة، "تعرب عن إدانة جمهورية بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة باهالجام، في إقليم ، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء".

وأضاف البيان "وإذ تُعرب الوزارة عن تضامن العراق مع جمهورية الهند الصديقة في هذا الظرف الأليم، فإنها تؤكد موقف العراق الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، مهما كانت دوافعه ومبرراته".



وتقدمت الوزارة بـ"خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الهند، ولذوي الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، وأن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار".





وقتل 26 سائحا وأصيب 17 آخرون في هجوم على سياح في كشمير بالهند اليوم الأربعاء.