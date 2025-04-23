الشرع يعزي برحيل البابا: وقف إلى جانب الشعب السوري

وقال الشرع في برقيته: "أتقدم بالتعازي إلى الطائفة الكاثوليكية الرومانية برحيل ".وأضاف: "على مدى السنوات، وقف البابا إلى جانب الشعب السوري في أحلك أوقاته، ورفع صوته باستمرار ضد العنف والظلم اللذين استهدفا الشعب السوري".وتابع الشرع قائلا: "لقد تجاوزت دعواته الحدود السياسية، وسيبقى إرثه في الشجاعة الأخلاقية والتضامن حيا في قلوب الكثيرين في وطننا".وأعلن رسميا، يوم الثلاثاء، أن جنازة البابا فرنسيس الذي توفي الاثنين عن عمر ناهز 88 عاما، ستجرى يوم السبت 26 أبريل.