واشنطن تحسم "الخط الأحمر" مع ايران.. لا اتفاق بدونه

لكن الحديث عن "أجواء إيجابية" والوصول الى نقاط اتفاق مبدئية، كان مستغربا بعض الشيء، فالنقاط المبدئية أساسا غير متفق عليها بحسب التصريحات، فالجانب الأمريكي يريد انهاء البرنامج النووي بالكامل، بينما تصر انها لن تتفاوض سوى على عدم صناعة سلاح نووي، اما البرنامج النووي السلمي لن يتم التنازل عنه.وبين هذا وذاك، يجب ان يكون الاتفاق غير ممكن، وهو ما يرجحه بالفعل وزير الخارجية الأمريكي الذي قال في مقابلة يوم امس الأربعاء، إننا ما زلنا بعيدين جدا عن أي نوع من الاتفاق مع . قد لا يكون ذلك ممكنا، لا نعلم... لكننا نرغب في التوصل إلى حل سلمي لهذا الأمر دون إلى خيارات أخرى".لكن روبيو طرح حلا وسطيا على ما يبدو ومن الممكن ان يحل الازمة، حيث أشار الى انه "إذا كانت إيران تريد برنامجا نوويا مدنيا، فيمكنها أن تمتلك واحدا مثل العديد من الدول الأخرى، وذلك من خلال استيراد المواد المخصبة".وتُصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات المدنية في مجال الطاقة، وتؤكد أنها لا تسعى إلى إنتاج اليورانيوم بدرجة تُستخدم في تصنيع الأسلحة النووية، وترفض منذ فترة طويلة التخلي عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم.