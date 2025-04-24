"مقدمة لحدث أكبر".. الخبير الهولندي يكشف تفاصيل مرعبة عن زلزال تركيا

وفي منشور على منصة "إكس"، رد هوغربيتس على تساؤلات إمكانية حدوث كبير بناء على الهزات الارتدادية المرصودة بالقول: "من المحتمل حدوث هزات ارتدادية، وقد تكون أيضا بمثابة مقدمة لحدث أكبر، كن على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ".وهز زلزال قوي مباني إسطنبول، الأربعاء، وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب .وأضاف أن على عمق 10 كيلومترات.وقال علي يرلي على "إكس" إنّ "زلزالا بقوة 6.2 درجات ضرب سيلفري على في إسطنبول"، مضيفا أن السكان شعروا به في المحافظات المحيطة.وشهدت مدينة إسطنبول سلسلة من الهزات الارتدادية اليوم الخميس، حسبما أعلنت وكالة .ووفق وكالة التركية فقد بلغت قوة إحدى الهزات الارتدادية 4.1 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى تسجيل 185 185 هزة ارتدادية حتى الآن.