فرنسا.. قتيل و3 جرحى بحادث طعن داخل مدرسة

شهدت مدينة نانت صباح اليوم حادثًا دمويًا داخل إحدى المدارس ، حيث لقيت طالبة مصرعها وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، إثر هجوم بسكين نفذه أحد الطلاب، وفق ما أكدته مصادر من الشرطة الفرنسية.ووفقًا للتفاصيل الأولية، وقع الهجوم داخل مبنى المدرسة حيث نشبت مشادة كلامية بين المهاجم وإحدى الطالبات في الطابق الثاني، انتهت بقيامه بطعنها، ثم واصل الهجوم في الطابق الأول، مستهدفًا ثلاثة أشخاص آخرين، مما تسبب في إصابات خطيرة.السلطات الفرنسية تحركت بسرعة، وتمكّن أحد أعضاء هيئة التدريس من السيطرة على المعتدي وتقييده، إلى حين وصول الشرطة التي ألقت القبض عليه في موقع الحادث. ولم تُعرف بعد الدوافع التي تقف وراء هذا الفعل العنيف، والتحقيقات ما تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث.وفي أعقاب الهجوم، أعلنت وزيرة التربية والتعليم أنها ستتوجه إلى المدرسة رفقة ريتيلو، في زيارة لدعم الضحايا والمجتمع المدرسي، والتأكيد على التزام الحكومة بضمان أمن المؤسسات التعليمية.محطة إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية أوضحت أن الحادث بدأ بمواجهة كلامية، قبل أن يتطور بشكل مأساوي داخل المدرسي، فيما فضّلت إدارة المدرسة عدم الإدلاء بتصريحات في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن تركيزها ينصب الآن على دعم ورعاية الطلاب الذين كانوا حاضرين خلال وقوع الهجوم.يأتي هذا الحادث في ظل تكرار وقائع العنف في المؤسسات التعليمية الفرنسية، وسط دعوات متجددة لتعزيز الإجراءات الأمنية وحماية البيئة المدرسية من هذه الانفجارات الفردية العنيفة.