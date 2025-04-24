مقتل قائد دبابة إسرائيلية بنيران قناص شمال غزة

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل قائد دبابة من الكتيبة 79 في معارك شمال قطاع .

وأوضح موقع "تايمز أوف " أن الجندي القتيل أصيب بنيران في بيت قرب موقع عسكري في المنطقة العازلة.

وأكد الجيش الإسرائيلي إخطار عائلة الجندي القتيل فيما لم يتم السماح بنشر اسمه بعد.



وفي وقت سابق من اليوم أفاد وسائل إعلام، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية فرضت حزاما ناريا في شمال بعد تعرض قوة تابعة للجيش لكمين.



