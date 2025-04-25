ترامب: مستعد للقاء خامنئي

وقال في مقابلة مع مجلة التايم نشرت اليوم الجمعة إنه "مستعد للقاء الرئيس الإيراني بزيشكيان أو المرشد علي الخامنئي".وحول التطورات الاقتصادية مع ، ذكر ترامب ان " اتصل بي"، لافتا الى ان "حكومته تجري محادثات نشطة مع الصينيين للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم ".وبشأن ، اكد ان " ستبقى مع "، على الرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني أكثر من مرة خلال الأيام الماضية رفضه هذا المقترح، مدعوما بحلفائه الأوروبيين.